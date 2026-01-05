Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Trenord, sciopero di 23 ore il 12 gennaio: probabili disagi

L’agitazione durerà dalle 3 del mattino alle 2 del giorno successivo. Il 10 si gfermano per otto ore i dipendenti di Rfi che lavorano negli impianti di manutenzione delle infrastrutture
Un convoglio Trenord - Foto Ansa/Daniel Dal Zennaro © www.giornaledibrescia.it
Finite le festività natalizie cominciano gli scioperi nei trasporti. In gennaio ci saranno undici giorni di proteste, alcune a livello locale e altre di carattere nazionale, che interesseranno il trasporto pubblico locale, le infrastrutture ferroviarie, il trasporto aereo e i taxi. Lo stop sarà da 4 a 24 ore a seconda della proclamazione dei vari sindacati.

Il 9 gennaio si fermerà per 24 ore il personale della Swissport Italia dell’aeroporto di Milano Linate, ma anche di quello di airport handling aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Lo stesso giorno incrociano le braccia per 24 ore le hostess di Easyjet e di Vueling (8 ore). Il 10 si fermano per 8 ore a livello nazionale i dipendenti di Rfi che lavorano negli impianti di manutenzione delle infrastrutture.

Il 12 gennaio è invece previsto uno sciopero di 23 ore nella società Trenord, dalle 3 del mattino fino alle 2 del giorno successivo: probabili disagi per i viaggiatori.

