Sciopero dei treni nel weekend: ecco le date e gli orari

I sindacati Uiltrasporti e Orsa hanno proclamato per questo weekend uno sciopero dei ferrovieri. Sarà in vigore dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17 giugno, e «potrà generare ripercussioni» sul «servizio regionale, suburbano, aeroportuale» e sulla «lunga percorrenza di Trenord».

A comunicarlo in una nota è la stessa Trenord, che specifica che «le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva».

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite l'app di Trenord.