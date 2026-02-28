Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Sciopero dei treni, disagi e cancellazioni anche nel Bresciano

Dalle 21 di venerdì è in atto la protesta di 24 ore del persona di Trenitalia e Trenord. Diversi i convogli soppressi fra quelli che collegano la nostra provincia
Sciopero dei treni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Sciopero dei treni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

È in corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero del trasporto ferroviario indetto da Sgb e Cub.trasporti. La protesta terminerà alle 20.59 di oggi. È invece terminato alle 5.59 lo sciopero proclamato sempre per i trasporti da parte dell'Usb, iniziato ieri alle 22. Non sono previste fasce di garanzia non essendo un giorno feriale. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Tper e Trenord.

Disagi nel Bresciano

Trenitalia segnala che nella giornata «i treni possono subire cancellazioni o variazioni» e indica il link dove sono consultabili i treni a media e lunga percorrenza garantiti. L'agitazione sindacale - scrive la società - «può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione».

La situazione sta comportando cancellazioni, soprattutto nei collegamenti locali, anche a Brescia e in provincia: qui gli orari in tempo reale della stazione cittadina.

Rinunce e rimborsi

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
sciopero dei treniTrenitaliaTrenordcancellazionidisagiBrescia

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario