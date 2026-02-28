Sciopero dei treni, disagi e cancellazioni anche nel Bresciano

È in corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero del trasporto ferroviario indetto da Sgb e Cub.trasporti. La protesta terminerà alle 20.59 di oggi. È invece terminato alle 5.59 lo sciopero proclamato sempre per i trasporti da parte dell'Usb, iniziato ieri alle 22. Non sono previste fasce di garanzia non essendo un giorno feriale. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Tper e Trenord.

Disagi nel Bresciano

Trenitalia segnala che nella giornata «i treni possono subire cancellazioni o variazioni» e indica il link dove sono consultabili i treni a media e lunga percorrenza garantiti. L'agitazione sindacale - scrive la società - «può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione».

La situazione sta comportando cancellazioni, soprattutto nei collegamenti locali, anche a Brescia e in provincia: qui gli orari in tempo reale della stazione cittadina.

Rinunce e rimborsi

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.