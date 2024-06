Schianto tra una moto e un’auto a Ossimo, morto un ragazzo

Un ragazzo di 27 anni, Sergio Sanzogni originario di Borno, è morto questo pomeriggio attorno alle 16 a Ossimo in seguito all'incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto. Secondo le prime informazioni disponibili il giovane era in sella ad una moto e percorreva via San Francesco.

Nel senso opposto arrivava una vettura che ha svoltato a sinistra, impegnando l'incrocio. La moto non è riuscita ad evitare l'impatto e il motociclista è rimasto a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri di Breno.