Schianto in A4 tra Brescia Ovest e Ospitaletto, muore un camionista

Un camionista di 62 anni è deceduto questa notte (23 novembre) attorno a mezzanotte e mezza in seguito a un incidente sul tratto di autostrada A4 tra il casello di Brescia Ovest e quello di Ospitaletto, in direzione Milano.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il mezzo pesante si sia ribaltato in seguito allo schianto contro un’auto. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno faticato per estrarre il corpo del 62enne che purtroppo non ce l’ha fatta. Non risulta invece grave il conducente della macchina.