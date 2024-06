Schianto fatale a Costa Volpino: muore un motociclista di Palazzolo

Giornata nera sulle strade lombarde. Un uomo di 52 anni residente a Palazzolo ha perso la vita in sella alla sua moto in uno schianto con un'auto a Costa Volpino, in provincia di Bergamo.

Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimare l'uomo. A bordo con lui c'era la moglie, 51enne, trasferita in ospedale in codice giallo con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e un'automedica.