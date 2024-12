Saracinesca gli schiaccia il torace, grave incidente a Piancogno

Stava montando una saracinesca in metallo quando per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'Ats di Breno il pesante manufatto gli è caduto addosso.

I soccorsi

L’uomo, 47 anni, ha subito lo schiacciamento del torace e per questo è stato soccorso dall’eliambulanza e portato all’ospedale civile di Brescia.

Le sue condizioni sarebbero gravi anche se l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto – un’azienda di via Vanzolino 14 a Piancogno – anche i Carabinieri della compagnia di Breno.