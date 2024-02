Salone dell’auto di Ginevra, immagini e curiosità dall’edizione dei 100 anni

È la Renault Scenic E- Tech la vettura dell'anno. A proclamarla al Salone internazionale dell'auto di Ginevra, la cui 91ma edizione si apre domani, 27 febbraio, è stata la giuria di 59 giornalisti di 20 paesi europei. Il modello crossover, 100 per cento elettrico (in linea con lo spirito dei tempi, della casa automobilistica francese ha avuto la meglio sulla BMW Serie 5.

Si tratta del secondo titolo che questa vettura riceve dopo quello del 1997, da quando questo premio venne istituito nel 1964 nell'ambito della rassegna internazionale ginevrina, che quest'anno taglia il traguardo dei 100 anni (la prima edizione internazionale del Salone si tenne nel 1924). Per la Renault è il settimo alloro (con sorpasso della Peugeot), in cima al podio resta la Fiat con nove titoli.

Lo stand

Spettacolare al Salone internazionale di Ginevra lo stand di Kimera Automotive dove è stata presentata la Kimera Evo 38 a trazione integrale, circondata da modelli leggendari che ne hanno ispirato i progettisti. Tutto intorno, infatti, brillavano come gemme di una corona a quattro ruote le regine dei rally. E in tale reame non poteva mancare il re di questa fiaba: il pilota mito dei rally anni '80 e '90 Massimo Miki Biasion.

Un secolo

Al Salone di Ginevra la mostra «100 Years Of Icons»

«100 Years Of Icons» è invece il titolo della scintillante sezione che accoglie la stampa al Press Day del Salone internazionale di Ginevra aperto stamane ai giornalisti. Un secolo di macchine che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale per festeggiare i 100 anni dell'internazionalità riconosciuta nel 1924 al Salone, fondato nel 1905. Aprono questa Classic Gallery due Bugatti: per la prima volta sono oggi presentate insieme le due versioni con carrozzerie diverse della Bugatti Royale 41.111: la Roadster Esders e la Coupé de Ville Binder.