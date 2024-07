C’è stato un sabotaggio della rete dei treni della alta velocità in Francia

La società ferroviaria francese Sncf ha subito un «attacco massiccio» che ha paralizzato la sua rete «gravemente interrotta» a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

«Diversi atti dolosi concomitanti» hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est: sarebbero stati appiccati incendi deliberati per danneggiare gli impianti delle linee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa.

«Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero», ha dichiarato la società Sncf dopo l’attacco. Le squadre di Sncf Réseau «sono già sul posto per diagnosticare il problema e iniziare le riparazioni», ma la «situazione dovrebbe durare almeno fino al fine settimana, mentre le riparazioni vengono effettuate», ha dichiarato l'operatore. La linea TGV Sud-Est, invece, «non è interessata», ha dichiarato il gruppo.

L'attacco è arrivato poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, quando molti viaggiatori hanno intenzione di convergere nella capitale. Anche un gran numero di vacanzieri è in transito. «Tutti i clienti saranno informati via sms sullo spostamento dei loro treni», ha dichiarato il gruppo all’Afp. L’operatore consiglia «a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non recarsi nelle stazioni», specificando nel comunicato stampa che tutti i biglietti sono sostituibili e rimborsabili.