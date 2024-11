Ruba un tablet da un furgone: inseguito e arrestato

È successo tutto in un attimo. Il furto, l’inseguimento e poi l’arresto. Ieri sera a Darfo un 35enne tunisino aveva notato un tablet all’interno di un furgone, lo aveva preso e cercato di allontanarsi.

Il proprietario però si è accorto di quanto stava accadendo e immediatamente ha contattato il numero unico di emergenza, descrivendo il ladro e la sua direzione di fuga. In pochi minuti una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Breno è intervenuta e ha rintracciato e arrestato l’uomo. Nell’udienza per direttissima il suo arresto è stato convalidato e per lui disposto il divieto di dimora a Darfo.