Ruba il tablet dalla cassa di un locale, 41enne fermato dalla Polizia

Gli agenti della Volante lo conoscono da tempo e quando lo hanno visto uscire da un negozio con in mano un tablet si sono insospettiti e hanno deciso di controllarlo. Non è servito molto per capire che si trattava del palmare usato della cassa del locale. Per l'uomo, un 41enne tunisino pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è scattato l'arresto in flagranza per furto.

Nelle stesse ore un'altra pattuglia della Polizia di Stato ha incrociato in centro storico un soggetto che era già stato espulso e che non avrebbe dovuto essere a Brescia. Le verifiche al terminale hanno confermato quando sospettato dagli agenti e per l'uomo è scattato l'ennesimo arresto.