Rompe i finestrini delle auto in via Cipro e tenta di rubare: arrestato

Un uomo di 44 anni, senza fissa dimora e già destinatario di un foglio di via della Questura, è stato arrestato per aver tentato di rubare gli oggetti presenti in alcune auto parcheggiate in via Cipro, in città, dopo aver spaccato i finestrini con un martello frangivetro. A incastrarlo è stato un poliziotto libero dal servizio, che si trovava in quella zona. L'agente, dopo aver sentito il suono dell’antifurto di un'auto, ha notato l'uomo che, alla sua vista, ha cercato di allontanarsi frettolosamente.

Invece di fermarsi, il 44enne ha tentato di fuggire, ma è stato fermato poco dopo in via Corfù dai colleghi della Volante allertati dal poliziotto. Durante la perquisizione personale fra i suoi indumenti sono stati recuperati e sequestrati due martelletti frangivetro e un coltello a serramanico. L’uomo a quel punto avrebbe ammesso di aver infranto il vetro dell’auto al fine di cercare oggetti di valore da poter rubare.