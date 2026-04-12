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﻿Cronaca

Rientra illegalmente dopo l’espulsione: arrestato a Brescia

Roberto Manieri
Già espulso e con divieto di rientro, è stato fermato dalla Squadra Mobile durante un controllo. Dopo l’arresto, nuovo ordine di allontanamento
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia
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Un cittadino albanese di 36 anni, pregiudicato e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Squadra Mobile per rientro illegale sul territorio nazionale.
L’uomo era già stato espulso in passato e rimpatriato con volo scortato a Durazzo, con un divieto di reingresso in Italia per 5 anni. Nonostante il decreto, è stato rintracciato in città durante un servizio di prevenzione. I controlli effettuati dall’Ufficio Immigrazione hanno confermato la sua presenza illegale. Al termine degli atti, il 36enne è stato arrestato e condotto in carcere.
Il Questore Paolo Sartori ha emesso un nuovo Ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’espulsione con accompagnamento nel Paese di origine sarà eseguita una volta scontata la pena in Italia. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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