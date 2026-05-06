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Ricercato in Romania, arrestato a Brescia: 34enne in carcere

L’uomo è stato fermato durante un controllo in città: sarà trasferito nel paese d’origine
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il carcere Canton Mombello di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il carcere Canton Mombello di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Un romeno di 34 anni, ricercato dalle autorità del proprio paese, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Carmine.
L’uomo, domiciliato in provincia di Brescia e con numerosi precedenti per furto aggravato, porto illegale di armi e falsità materiale, è stato fermato in città, in via dei Mille, mentre si trovava a bordo di un’auto durante un normale servizio di controllo del territorio. A suo carico pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Caracal, in Romania, per l’esecuzione di una condanna definitiva a due anni di reclusione.

In carcere

Il 34enne era infatti ricercato dalle autorità romene per essere trasferito nel paese d’origine e scontare la pena. Dopo l’identificazione, gli agenti hanno eseguito il provvedimento e lo hanno accompagnato nel carcere di Brescia, dove si trova ora in attesa della consegna alle autorità romene.
L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento tra la Polizia italiana e le autorità giudiziarie e di polizia della Romania.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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