Riapre il Passo Crocedomini dal lato Valcamonica-Bazena

Riapre oggi alle 16 la strada del Passo Crocedomini dal lato Valcamonica-Bazena. Il tratto della SpBs 345 delle tre valli era stato chiuso lo scorso novembre a causa della neve eccessiva e in generale delle condizioni meteorologiche avverse.

Per via del maltempo di questi giorni, che ha ostacolato la pulizia della strada, la riapertura del passo dal lato della Valsabbia è in programma per martedì 28 maggio.

Restano invece più complicate le condizioni sul tratto stradale nel lato Valtrompia-Maniva. La Provincia di Brescia fa sapere che martedì verrà riaperto il tratto della SpBs 345 dalla località Bonardi a Cava Pedretti. I lavori per la riapertura proseguiranno anche nella prima settimana di giugno.