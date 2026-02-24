Giornale di Brescia
Regione, Mazzali lascia FdI ed è pronta ad approdare in Forza Italia

L’ex assessora al Turismo, eletta in Consiglio regionale nella circoscrizione di Brescia, per ora è nel gruppo misto
Nuovi movimenti nel centrodestra lombardo con possibili ripercussioni anche sugli equilibri bresciani. L’ex ’assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali, eletta nella circoscrizione di Brescia, lascia Fratelli d’Italia e dopo un passaggio formale nel gruppo Misto in Regione, dovrebbe approdare già in serata nel gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

Un’operazione condotta dal coordinatore regionale di Forza Italia Alessandro Sorte e dal deputato bresciano Maurizio Casasco, che si è detto «molto soddisfatto» della scelta di Mazzali. 

Mazzali, che pare stesse dialogando con il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, ha scelto di proseguire l’esperienza in Regione con Forza Italia in vista di una candidatura anche per le prossime regionali.

Barbara MazzaliConsiglio RegionaleLombardia
