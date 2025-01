Regione Lombardia premia gli agenti della Locale: ci sono 5 bresciani

Oggi la Regione ha reso omaggio a 23 agenti provenienti da diversi Comuni della Lombardia. Uomini e donne in divisa che si sono distinti per meriti speciali durante il 2023, confermando il valore del loro impegno quotidiano al servizio della comunità.

Tra i protagonisti della giornata, un riconoscimento speciale è stato attribuito al viceispettore Christian Di Martino. L’agente ha rischiato la vita lo scorso maggio durante un intervento complesso alla stazione di Milano-Lambrate, dove è stato accoltellato mentre era in servizio. «Grazie al lavoro straordinario del Trauma Center dell’ospedale Niguarda, Christian è ancora con noi e oggi testimonia il valore del sacrificio di chi indossa una divisa», ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza La Russa, evidenziando l’importanza di celebrare tali gesti eroici.

Un momento toccante della cerimonia è stato dedicato alla memoria dell’agente Nicolò Savarino, caduto in servizio a Milano. Una targa commemorativa è stata consegnata all’agente Vincenzo Notangelo del Comando di Polizia locale di Limbiate, in segno di riconoscimento per il contributo nel perpetuare i valori e il ricordo di Savarino.

I bresciani premiati

Comune di Calcinato

Agente scelto Martina Siciliano

Agente Colomba Gloria Zaffino

Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

Vice Commissario Marco Zana

Specialista di Vigilanza Nicola Losi

Comune di Iseo

Assistente esperto Giuseppe Antonio Scolaro

L’impegno

Durante la cerimonia, l’assessore La Russa ha sottolineato l’importanza del sostegno concreto agli operatori di Polizia locale. «Siamo orgogliosi di essere l’unica Regione in Italia ad aver istituito un fondo, dal luglio 2019, con uno stanziamento annuo di 100.000 euro, destinato alla tutela degli agenti in caso di decesso o danni permanenti subiti durante il servizio. Negli ultimi quattro anni, abbiamo ricevuto e finanziato oltre 170 domande», ha spiegato l’assessore, ribadendo l’impegno nel garantire sicurezza e supporto a chi affronta rischi quotidiani per proteggere la collettività.

Anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha voluto evidenziare il ruolo cruciale degli agenti. «Quella di oggi è una giornata importante per tributare onore a quel presidio imprescindibile di legalità volto a garantire il decoro delle nostre città. Gli agenti di Polizia Locale svolgono, silenziosamente, quel lavoro di cultura della legalità tanto urgente quanto fondamentale in questo momento storico», ha dichiarato.