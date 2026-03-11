Referendum Giustizia, le ragioni del «No» su Csm e autonomia

«Con la riforma la politica tenta di ridimensionare l’autonomia della magistratura, rendendo meno efficace la sua opera di bilanciamento e controllo». È la tesi dei sostenitori del «No» al referendum sulla riforma della Giustizia.

Il ruolo del Csm

«Il Consiglio superiore della magistratura garantisce che i giudici rispondano solo alla legge, non ai governi» mentre invece «la riforma lo divide, lo svuota dei suoi poteri e lo limita nel suo ruolo costituzionale essenziale», sostiene il comitato «Giusto dire No», che respinge la tesi secondo cui il sorteggio casuale dei componenti del Csm rappresenti la soluzione al «correntismo», specificando al contrario: «Così l'organo finirà per essere composto da giudici che non hanno motivazione o competenza necessarie per un ruolo così delicato, e non è detto che questi, solo perché sorteggiati, non possano formare gruppi di potere».

Il nodo del sorteggio

Inoltre per il fronte del No alla riforma, «con il sorteggio dei membri laici (non magistrati), presi da una lista decisa dalla maggioranza parlamentare, la politica potrà scegliere chi inserire nella lista e orientare così la composizione dell'organo. I membri laici apparterranno a un gruppo “organizzato” mentre i membri togati (i magistrati), scelti a caso, saranno soli».

Secondo il Comitato «Giusto dire No», «con la riforma si crea un sistema meno equilibrato, nel quale il pm è reso un “super poliziotto” che non avrebbe un Csm forte a contrastarlo mentre le interferenze esterne peseranno di più: il pubblico ministero sarebbe più vicino al potere politico e più docile nei procedimenti “scomodi”».

L’Alta Corte

Infine l’eventuale Alta Corte disciplinare sarebbe «inevitabilmente un organo più esposto alle influenze politiche esterne: i magistrati potrebbero talvolta essere giudicati da collegi composti per la maggioranza da non magistrati e non potranno più avvalersi del controllo della Corte di Cassazione sulla legalità della sentenza».