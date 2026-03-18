Referendum, dalle associazioni l’appello a «partecipare al voto»
Una lettera congiunta di Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio e Confindustria, firmata dai rispettivi presidenti, nella quale si fa appello «all’importanza della partecipazione al voto» in vista del referendum del 22 e 23 marzo.
Il contenuto
Il buon andamento della giustizia, sottolineano i firmatari, «è un interesse pubblico fondamentale sancito dalla Costituzione». In particolare per chi fa impresa, prosegue la lettera, «è una vera e propria infrastruttura del sistema produttivo», essenziale «per assicurare la massima efficienza del sistema».
I sindacati ritengono «doveroso andare a votare perché il referendum è un primario strumento di partecipazione politica e democrazia diretta, attraverso il quale ogni persona esplica la propria responsabilità di cittadino italiano e, nel caso di chi fa impresa, di imprenditore. Ed è importante che cittadini, lavoratori e imprenditori partecipino informati al voto».
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