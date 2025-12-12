Re Carlo: «Buona notizia, ridurrò le mie cure contro il cancro»

Non accade spesso che Re Carlo parli della sua salute, ma in un recente intervento televisivo trasmesso da Channel 4 ha spiegato che, grazie alla diagnosi tempestiva, le terapie cui è sottoposto per il cancro «potranno essere ridotte» nel corso del prossimo anno. Il sovrano ha definito questa prospettiva una «buona notizia», legandola alla «diagnosi precoce, all'intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici», elementi che per lui hanno avuto un ruolo decisivo nel percorso clinico intrapreso negli ultimi mesi.

Il messaggio – rivolto da Carlo direttamente agli spettatori – è stato registrato due settimane fa nell’ambito della campagna di raccolta fondi dedicata alla ricerca e alla prevenzione oncologica che Carlo III sostiene da tempo come patrono. L’intervento vuole anche sottolineare l’importanza degli strumenti diagnostici e dei controlli regolari, un aspetto che il sovrano ha più volte richiamato nelle sue attività pubbliche e che considera essenziale per affrontare la malattia con maggiori possibilità di successo.