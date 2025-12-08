San Zeno, rapina alla sala slot con coltelli e maschere: due arrestati

Il primo rapinatore è stato fermato subito, il secondo, dopo aver puntato il coltello alla gola a una dipendente, è stato steso con il taser dai carabinieri di Brescia intervenuti subito sul posto nel cuore della notte: un 20enne egiziano e un 28 pakistano sono stati arrestati a San Zeno alla sala slot Las Vegas, dove si erano fatti consegnare oltre 40mila euro. I due devono rispondere a vario titolo di rapina aggravata in concorso, sequestro di persona, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi.

Nella notte

Loading video... I carabinieri nella sala slot Las Vegas dopo la rapina

È successo questa notte in via Caselle dove i due uomini, arrivati a bordo di una Bmw senza targa, avevano preso di mira la slot armati di coltelli e mascherati. Quando sul posto sono arrivati i militari della Radiomobile e della stazione di Brescia-Lamarmora, il primo rapinatore, che aveva già immobilizzato con un coltello l'addetto alla vigilanza, è stato subito fermato, mentre il secondo ha fatto vivere momenti di autentico terrore a una dipendente. I due si erano già fatti consegnare i soldi di una cassa e di alcune slot.

Armi, indumenti e auto, ispezionata dal Sis del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Brescia sono stati sequestrati. I due uomini sono stati portati in carcere.