Provocano una slavina, che li travolge, ma non hanno l’equipaggiamento: sanzionati

Due sciatori canadesi sono stati travolti dalla stessa slavina che avevano causato, insieme a due amici, facendo un fuori pista al Tonale. Fortunatamente entrambi sono riusciti a uscire dalla neve, senza riportare ferite. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio: i quattro turisti stavano sciando in una zona nella quale è necessario essere attrezzati dell'equipaggiamento per lo sci d'alpinismo, ma nessuno di loro lo era. Proprio per questo motivo, i quattro sono stati sanzionati dai carabinieri sciatori della stazione di Ponte di Legno, intervenuti sul posto.