Tenta di rubare un’auto in un garage a Piancogno: 29enne arrestato

Si è intrufolato nel garage di un’abitazione a Piancogno, in Valcamonica, per rubare un’auto ma è stato arrestato dai carabinieri.

È successo nella notte tra il 10 e l’11 novembre, quando il ladro, un romeno di 29 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di portare a termine il colpo. L’uomo, alla vista del proprietario, si è dato subito alla fuga, ma i carabinieri di Breno sono riusciti a bloccarlo nelle vie limitrofe.

Il giudice ha convalidato l’arresto e nei confronti dell’uomo ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.