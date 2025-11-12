Tenta di rubare un’auto in un garage a Piancogno: 29enne arrestato
Si è intrufolato nel garage di un’abitazione a Piancogno, in Valcamonica, per rubare un’auto ma è stato arrestato dai carabinieri.
È successo nella notte tra il 10 e l’11 novembre, quando il ladro, un romeno di 29 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di portare a termine il colpo. L’uomo, alla vista del proprietario, si è dato subito alla fuga, ma i carabinieri di Breno sono riusciti a bloccarlo nelle vie limitrofe.
Il giudice ha convalidato l’arresto e nei confronti dell’uomo ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.