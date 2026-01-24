Project financing, confronto istituzionale in Regione Lombardia

Si è svolto nella Sala Silvio Berlusconi di Regione Lombardia il convegno dedicato al project financing, promosso da Ance con il patrocinio di Regione Lombardia, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali ed esperti del settore.

Per la Provincia di Brescia e per UPL – Unione Province Lombarde ha partecipato il capo di gabinetto Spagnoli, intervenuto nel corso della tavola rotonda alla presenza del sottosegretario di Stato con delega al project financing, che ha richiamato l’importanza dei partenariati pubblico-privati come strumento centrale per sostenere gli investimenti infrastrutturali e lo sviluppo dei territori.

Nel corso dell’intervento è stato evidenziato come la Provincia di Brescia abbia realizzato negli ultimi anni investimenti significativi, confermandosi un territorio capace di programmare e attuare interventi strategici anche attraverso modelli di collaborazione tra pubblico e privato.

È stato inoltre ribadito il ruolo chiave delle Province quali enti di area vasta, in grado di supportare concretamente i Comuni in tutte le fasi dei partenariati pubblico-privati: dalla progettazione alla strutturazione finanziaria, fino alla gestione e al monitoraggio degli interventi. Un ruolo particolarmente rilevante per i Comuni di dimensioni medio-piccole, che spesso non dispongono delle competenze tecniche e amministrative necessarie per affrontare operazioni complesse di project financing.

Nel corso del confronto è stata sottolineata l’esigenza di continuare a investire in semplificazione normativa, rafforzamento delle competenze e coordinamento istituzionale, anche in relazione alle opportunità offerte dal Pnrr e dalla programmazione europea, valorizzando il contributo delle Province come presidio di competenza e garanzia per i territori.