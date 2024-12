Processo Open Arms, Matteo Salvini è stato assolto

Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms.

Secondo l'accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell'Interno, avrebbe impedito illegittimamente all'equipaggio dell'imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.

Le reazioni

La lettura del dispositivo è stata accolta dall'applauso dei politici e dei simpatizzanti venuti a esprimere solidarietà a Salvini. Il ministro ha a lungo abbracciato la fidanzata Francesca Verdini, presente in aula. Per Salvini la Procura aveva chiesto la condanna a sei anni di carcere, mentre le parti civili avevano chiesto la condanna a un milione di euro a titolo di risarcimento del danno.

Le parole di Salvini

«Sono felice, dopo tre anni hanno vinto il buonsenso, la Lega, l'Italia e il concetto che difendere i confini e proteggere le frontiere non è un reato ma un diritto – ha detto il vicepremier dopo la sentenza –. Grazie a Giulia Buongiorno e al suo incredibile staff e gli italiani che aspettavano questa sentenza. Chi ha usato i migranti per fare politica ha perso e torna in Spagna a mani vuote. Ci abbimao messo un po’. Da domani torno a lavorare in ufficio. Oggi è una bellissima giornata, tanti auguri di buon Natale».