Porte di sicurezza bloccate, ai gestori di una discoteca multa di 7mila euro
C'erano anche le uscite di sicurezza bloccate nella discoteca di Seriate che le forze dell'ordine hanno controllato nel corso del fine settimana e i cui titolari sono stati sanzionati con una multa di oltre 7 mila euro. Nel locale è stata anche rilevata l'assenza di acqua nella rete degli idranti, carenze nella gestione delle emergenze e lavoratori irregolari. E sono stati avviati ulteriori accertamenti sugli addetti alla sicurezza privata. In azione la squadra amministrativa formata da questura, Carabinieri, nucleo ispettorato del lavoro e Vigili del fuoco: all'esterno del locale, durante i controlli stradali, è stata ritirata la patente a un cinquantenne sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica.
In un altro locale, a Curno, gli accertamenti hanno fatto emergere la presenza di lavoratori in nero ed è scattata la sospensione dell'attività. I vigili del fuoco hanno riscontrato violazioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza: le sanzioni hanno superato i 10 mila euro.
