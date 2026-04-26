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﻿CronacaValcamonica

Pony scivola dal sentiero, recuperato dai Vigili del fuoco

L’incidente in mattinata sul sentiero che conduce da località Anfurro al lago Moro
Il pony recuperato dai Vigili del fuoco
Il pony recuperato dai Vigili del fuoco
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Attorno alle 10.15 una squadra di Vigili del Fuoco, partita da Darfo Boario Terme è intervenuta per recuperare un pony, sul sentiero che da località Anfurro porta al lago Moro. Il piccolo equino era da poco scivolato dal sentiero ed il padrone non ha potuto fare altro che mettere mano al telefono e chiamare i soccorsi, dopo aver tentato più volte ed inutilmente di far risalire l’animale sul tracciato.

L’intervento

Con l’aiuto di corde e di un piccolo argano la squadra dei Vigili del fuoco è riuscita a recuperare l’animale e ad affidarlo alle cure del proprietario. Le operazioni si sono concluse senza danni per l’animale e per i soccorritori.

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