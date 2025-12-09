Valcamonica, il nuovo trenino turistico aiuterà a pagare lo scuolabus

Mandato in pensione il vecchio trenino turistico dell’alta Vallecamonica, tra poche ore verrà consegnato un nuovo mezzo di trasporto, destinato a fare avanti e indietro tra le principali località del comprensorio per portare in giro e divertire soprattutto i turisti. Il convoglio, del costo di circa 350mila euro, arriverà quest’oggi nel magazzino comunale di Vezza d’Oglio, dove resterà fermo per alcuni giorni, il tempo utile per espletare tutte le procedure burocratiche necessarie all’immatricolazione e messa in esercizio. Arriverà con tre trasporti eccezionali, uno di seguito all’altro: su uno ci sarà la motrice e sugli altri due le carrozze.

Il nuovo trenino

Sarà alimentato a diesel e sostituirà il convoglio che tutti hanno imparato a conoscere nei periodi di vacanza sia invernali sia estivi. In realtà, per dirla tutta, non verrà pensionato, visto che è stato venduto, per 60mila euro, a un’altra località. Il resto dei fondi arrivano da un finanziamento del Distretto del commercio dell’Unione dei Comuni dell’alta Vallecamonica. Il vecchio è stato sostituito dopo quasi quindici anni di onorato servizio e quello nuovo è realizzato da una società specializzata di Bassano Del Grappa, che ci ha messo circa un anno per costruirlo. Quando sarà tutto pronto, l’Unione dei Comuni ha intenzione di organizzare una piccola cerimonia di inaugurazione, prima del Natale, quando inizierà a circolare a pieno regime.

«Oltre ad avere acquistato un trenino tutto nuovo senza spendere quasi nulla – specifica Mauro Testini dell’Unione –, abbiamo in previsione di introitare, tramite i biglietti venduti agli utenti, circa un terzo dei costi del trasporto scolastico, che impegna risorse per circa 370mila euro. Tutte le località turistiche hanno un trenino e negli anni abbiamo notato che il suo utilizzo e gradimento è sempre stato in crescita».

Il mezzo

Il nuovo mezzo turistico è composto da una locomotiva e da due carrozze in stile classico, che ricorda i vecchi treni a vapore, ed è altamente e tecnicamente performante, progettato con componentistica heavy-duty e, a pieno carico, è in grado di percorrere una pendenza fino al 12% in condizioni di asfalto bagnato. La locomotiva è lunga circa quattro metri e larga meno di due, con un’altezza di 2,35 metri. Le due carrozze possono trasportare massimo 38 passeggeri adulti seduti e nella seconda c’è una postazione per il trasporto di una persona con disabilità in sedia a rotelle.