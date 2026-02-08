Giornale di Brescia
Valcamonica

Ponte di Legno, brucia il tetto di un condominio

Fuoco in via Cesare Battisti. Ancora ignote le cause dell’incendio, squadre sul posto
Fiamme e fumo in via Cesare Battisti a Ponte di Legno dove diverse squadre di Vigili del fuoco sono al lavoro per contenere l’incendio che sta interessando il tetto di un condominio. Al momento non risultano persone intossicate. L’allarme è stato lanciato dopo le 9, si ipotizza che all’origine del rogo possa esserci il malfunzionamento della canna fumaria. Tuttavia è ancora presto per avvalorare l’ipotesi. Saranno le indagini dei Vigili del fuoco – una volta bonificata la zona – a stabilire con esattezza come e perché le fiamme si siano sprigionate. 

Argomenti
incendiotettoPonte di Legno
