Poliziotto muore dopo lo scontro con il suv: conducente in fuga

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale avvenuto su viale Europa. Lo ha reso noto la Questura di Napoli. Un altro agente, che era con lui a bordo della volante, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata. In un primo momento si era ipotizzato che lo scontro fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le verifiche successive stanno delineando un quadro diverso. Secondo le ultime informazioni, la volante si sarebbe scontrata con una Bmw X4 che procedeva ad alta velocità. Il conducente del suv è attualmente in fuga e la polizia indaga per omissione di soccorso.

Indagini per omissione di soccorso

Aniello Scarpati lascia una moglie e tre figli. Secondo quanto finora emerso dalle indagini, a bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente della Bmw X4 è in fuga.

In base a una prima ricostruzione dell'incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il suv che procedeva ad alta velocità e l'agente Scarpati, sbalzato dalla vettura, è deceduto sul colpo. In gravi condizioni a causa di diverse fratture anche il collega che era alla guida, si è reso necessario un intervento chirurgico e adesso la prognosi per lui è riservata. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, successivamente è andato anche in ospedale dall'agente ferito e poi a casa dell'agente deceduto.

Il cordoglio di Mattarella

«Ho appreso la notizia dell'incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All'agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione». Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.