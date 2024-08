Poliziotto bresciano ferito in una colluttazione a Cervia

Un poliziotto bresciano, in servizio alla scuola Polgai è rimasto ferito nel corso di una colluttazione con un ubriaco a Cervia. L’assistente capo coordinatore di 53 anni in questo periodo è aggregato al posto di Polizia di Pinarella per aumentare la presenza delle forze dell ordine nelle località turistiche e domenica mattina era in servizio di Volante.

L’intervento

L’equipaggio è intervenuto per soccorrere un 40enne tunisino ubriaco che si stava ferendo con dei cocci di bottiglia. Alla vista dei poliziotti però si è scagliato contro di loro e il 53enne bresciano ha riportato la frattura della tibia e del perone ed è stato operato all’ospedale di Ravenna.