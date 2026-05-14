Picchia la moglie e la ferisce con un coltello: arrestato

Non era la prima volta che la aggrediva. E neppure che la picchiava. Ma questa volta l’ha anche colpita al volto con un coltello da cucina e quando i carabinieri, intervenuti per la segnalazione dei vicini di una violenta lite in corso, hanno ascoltato la donna hanno scoperto l’incubo in cui la donna era costretta a vivere.
L’aggressione
Un 46enne pachistano è stato arrestato ieri mattina in flgranza di reato dai carabinieri del Radiomobile di Brescia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Quando i militari sono arrivati nell’appartamento di via Milano infatti hanno trovato il personale del 118 che stava soccorrendo la vittima, una donna di origini russe di 66 anni, che poco prima era stata colpita dal marito al culmine di una lite domestica scaturita per futili motivi.
Per la donna, dopo le medicazioni in ospedale, è stata fissata una prognosi di sette giorni mentre per l’uomo si sono aperte le porte del carcere.