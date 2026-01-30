Giornale di Brescia
Piancogno, vìola l’allontanamento dalla casa familiare: arrestato

Allontanato da casa in seguito ad una lite con il figlio minore, il 39enne si è nuovamente presentato all’abitazione di famiglia
I Carabinieri della stazione di Piancogno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di origine marocchina, di 39 anni, con precedenti penali e di polizia. L'arresto è avvenuto a seguito della violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.
I fatti risalgono a ieri, quando all'interno dell'abitazione della famiglia, l'uomo, in stato d'agitazione dovuto all’assunzione di alcol, ha avuto un acceso diverbio con il figlio minore. La lite, scaturita per futili motivi, ha preso una piega violenta quando il padre ha colpito il ragazzo con un barattolo, procurandogli lievi lesioni.
All'arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha reagito aggressivamente, rivolgendosi ai militari con frasi minacciose. Di conseguenza, è stato deferito per lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale, e allontanato d'urgenza dalla casa familiare. Tuttavia, nella stessa serata, l'uomo ha violato il provvedimento presentandosi all'abitazione dei familiari, dove ha tentato di entrare, ma è stato bloccato dai Carabinieri. L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) questa mattina, che ha emesso una misura cautelare in carcere.

