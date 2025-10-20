Piancogno, travolto da un carico di ferro: grave operaio di 61 anni

Un uomo di 61 anni è stato trasportato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all’ospedale Civile a causa di un infortunio avvenuto sul posto di lavoro. Stando alle prime informazioni, l’operaio – dipendente della Foppoli di Piancogno – stava lavorando alla pesa, quando è stato travolto da un pacco contenente delle fascine di ferro.

Fratture

Sul posto – in via Nazionale nella frazione di Piamborno – oltre al personale del 118, che ha trasportato il ferito prima all’ospedale di Esine e poi al Civile per le fratture riportate alle gambe, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno e dei tecnici dell’Ats Montagna.