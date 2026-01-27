Pian Camuno, smantellato market della droga da 400mila euro al mese

Un market della droga a cielo aperto, attivo 24 ore su 24 tra i muretti e la vegetazione della zona industriale di Pian Camuno, capace di generare un giro d’affari da 400mila euro al mese. È quanto hanno smantellato all’alba di oggi i Carabinieri della Compagnia di Breno, che hanno dato esecuzione a 17 provvedimenti di arresto ritardato emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia.

L’operazione

L’operazione imponente, scattata nelle province di Brescia, Bergamo, Verbania e Torino, ha visto l’impiego dei reparti territoriali dell'Arma, supportati dall’alto da un elicottero del 2° Nucleo di Orio al Serio e dalle unità cinofile. In manette sono finiti 17 soggetti (10 italiani, 6 marocchini e un albanese), tutti già noti alle forze dell’ordine, accusati a vario titolo di concorso in traffico e detenzione di cocaina e hashish. Nel medesimo contesto sono state eseguite anche 18 perquisizioni domiciliari nei confronti di altri indagati.

L’indagine, «Grisù», era stata avviata nell'aprile 2024. Per mesi, i militari hanno monitorato i movimenti nella zona industriale di Pian Camuno, punto di riferimento per centinaia di acquirenti provenienti soprattutto dalla media e bassa Valle Camonica e dalla vicina provincia di Bergamo. Grazie all’installazione di telecamere nascoste, gli inquirenti hanno potuto documentare nel dettaglio un sistema di spaccio sistematico: i clienti arrivavano in auto, moto o persino a piedi lungo una strada secondaria, indirizzati dai pusher che restavano abilmente occultati nella vegetazione. Lo scambio avveniva rapidamente oltre un muretto, dove le dosi venivano cedute in cambio di denaro contante.

Indagini e sequestri

Con le indagini sono state accertate più di 300 cessioni giornaliere, per un introito quotidiano stimato in circa 13.000 euro. Durante le operazioni di perquisizione effettuate questa mattina, altre quattro persone sono state arrestate in flagranza di reato. Complessivamente, i carabinieri hanno sequestrato 7 chilogrammi di hashish, 700 grammi di cocaina e 84.500 euro in contanti.