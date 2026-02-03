Pian Camuno, denunciati due ragazzi per danneggiamenti alla stazione
I carabinieri della stazione di Artogne hanno denunciato due ragazzi di 14 e 16 anni per danneggiamento in concorso della sala d'attesa della stazione ferroviaria.
L’episodio risale alla tarda serata del 12 gennaio, quando due soggetti, all’interno della stazione ferroviaria Pian Camuno-Gratacasolo danneggiavano, lanciando dei sassi, la bacheca e alcuni sedili a disposizione dei viaggiatori per poi dileguarsi.
L’attività d’indagine seguita dalla denuncia dei danni mediante l’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di identificare quali autori del reato i due minorenne del posto che sono stati denunciati.
