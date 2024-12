Per i suoi 250 anni la Guardia di Finanza «pianta» 250 alberi

Per festeggiare il 250esimo anniversario della nascita del Corpo, la Guardia di Finanza di Brescia ha deciso di guardare all’ambiente. Sono infatti stati piantumati 250 alberi, numero non certo casuale, in un’area situata in Val Malga (Sonico) particolarmente colpita nel 2018 dalla tempesta Vaia.

Ieri nel Comune camuno, alla presenza anche di numerosi studenti, si è tenuta la cerimonia ufficiale di «consegna» degli arbusti, testimonianza concreta dell’impegno delle istituzioni coinvolte per la protezione dell’ambiente e presi in consegna dall’Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (Ersaf) della Lombardia.

Dichiarazioni

«La coincidenza numerica degli alberi piantumati con i 250 anni di storia della Guardia di Finanza, unitamente alla presenza dei giovani studenti, ha inteso sottolineare con la forza dei simboli il passato di una istituzione le cui radici, come per gli alberi, affondano in un terreno che per le Fiamme Gialle è innervato da tradizioni e valori, e le cui fronde, come per i giovani alberi, anelano al futuro attraverso un processo di crescita continua – le parole affidate a una nota scritta dalla Guardia di Finanza –. Crescita e futuro che non possono prescindere dall’importanza della tutela dell’ambiente, del territorio e di tutte le preziose risorse naturali che lo compongono.

La perfetta sintesi, in altre parole, del motto con cui, in tutto il territorio nazionale, la Guardia di Finanza ha celebrato il proprio compleanno: “Nella tradizione il futuro”».