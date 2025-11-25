Corda Molle, i sindaci replicano a Salvini: «Non siamo dei bancomat»
L’ipotesi di creare un fondo annuale per il pedaggio gratuito dei residenti è stata lanciata a Castelcovati dal ministro delle Infrastrutture
Un tratto di Corda Molle
Nella maggioranza che governa Palazzo Broletto trapela un certo imbarazzo e si preferisce non commentare ufficialmente le parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, pronunciate a Castelcovati, alla festa nazionale della Lega Lombarda. Domenica pomeriggio, il leader del Carroccio ha assicurato che il pedaggio sulla Corda Molle rimarrà gratuito per i residenti, ma solo se i soldi, almeno la metà di quanto calcolato dal ministero (cioè tre milioni di euro all’anno) ce li mettono i Co
