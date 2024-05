Pattinaggio artistico, oro regionale per tutte le atlete del Csc di Roncadelle

En plein di premi per il Csc Roncadelle che, ai campionati regionali di pattinaggio artistico specialità di «Solo dance» svoltisi tra il 25 aprile e il 5 maggio a Montichiari, ha conquistato la medaglia d’oro in tutte le categorie in cui ha presentato degli atleti.

A conquistare l’oro sono state Sara Mazzini, Serena Cerbera, Elisa De Fraia, Noemi Manzardo, Ambra Morandini, Angela Zhou, Alice Di Chinno e la coppia Sebastiano Baccanelli e Asia Bersini; argento invece per Giulia Brandolini, Elisa Piatti, Adele Civini e Rebecca Rivetti e bronzo per Agnese Gregorio, Ludovica Roncari e Agnese Danesi.

Emozione

«Questa è una vittoria storica, non era mai successo prima - sottolinea l’ex campione di livello mondiale della Nazionale italiana e attuale allenatore di pattinaggio artistico del Roncadelle, Silvio Trevisan -. Sono molto contento per i risultati ottenuti, frutto di assiduo lavoro, che confermano non solo il valore dei nostri atleti ma anche della scuola che ha saputo affiancare agli allenamenti tante altre attività necessarie per essere competitivi a livello nazionale.

Oltre alla preparazione atletica sono state introdotte attività di mobilità, teatro, balli caraibici, e latino americano fondamentali per questa specialità di pattinaggio che basa gran parte della sua forza sulla coreografia e le emozioni che sa suscitare. Inoltre è stata introdotta anche la figura del mental coach per garantire assistenza agli atleti».

L’impegno

Anche l’assessore allo Sport del paese, Pierluigi Marchina, sottolinea l’eccezionalità dei livelli raggiunti e l’importanza della società sportiva: «Oltre agli altissimi risultati sportivi è bene ricordare l’impegno solidale e la fondamentale presenza sul territorio di questa realtà sportiva - commenta -. Ringrazio la presidente del Csc Roncadelle, Giuliana Formenti, gli allenatori e tutto lo staff per la costante disponibilità e attenzione verso la nostra comunità: questo è un classico esempio di come attraverso lo sport si possano promuovere valori importanti come la solidarietà e la cooperazione. Le congratulazioni dell’Amministrazione e un grazie particolare vanno poi alle atlete e ai loro genitori per l'esempio che trasmettono a tutti».