«Passi Mitici», la ciclopedalata raggiungerà la statua di Pantani

La statua dedicata al grande Pantani diventa il traguardo nella ciclopedalata del Pirata. Sabato 26 luglio, dalle 8 alle 12, la strada che da Artogne porta a Montecampione sarà chiusa ad automobili e moto per consentire ai cicloturisti di salire in tranquillità fino alla statua della leggenda del ciclismo.

La pedalata

La pedalata rientra nell’iniziativa «Passi Mitici», promossa dall’assessorato allo Sport e Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica. La salita a Montecampione è legata al campione di ciclismo Marco Pantani, amato per le imprese compiute sulle montagne della Valle Camonica. Tra queste spicca quella del 1998 dove staccò il russo Tonkov proprio a Montecampione e vinse il Giro d’Italia.

Le strade chiuse

Il traffico durante «Passi Mitici» sarà chiuso in quattro passi: Gavia, Mortirolo, Vivione e la salita a Montecampione. Il passo del Gavia è già stato chiuso. Montecampione, come detto, verrà chiuso sabato 26 luglio per la ciclopedalata, mentre le strade di Mortirolo e Vivione resteranno chiuse rispettivamente il 29 agosto dalle 9 alle 13 e il 13 settembre dalle 9 alle 13. Per informazioni: info@passimitici.it.