Una passerella in stile Christo sul lago di Valbiolo

Camminare su una passerella galleggiante sulle acque del lago di Valbiolo, ascoltare concerti di elevata qualità artistica, in grado di unire intere generazioni, e ribadire quanto sia fondamentale l’acqua, con la necessità di un suo utilizzo attento, razionale e consapevole. Sono le possibilità offerte dalla nuova edizione del Water music festival, che prenderà il via venerdì 12 luglio in alta Valcamonica.

Lassù, a duemila metri di quota, dove si è da poco sciolta la neve, è in via di posa una passerella che permetterà, fino al 25 agosto dalle 10 alle 16, di vivere un’esperienza unica, che prende ispirazione dalla più famosa installazione sul Sebino di Christo, ma realizzata al cospetto delle vette dell’Adamello.

Il lago sarà la base di alcune esibizioni dal vivo, che accompagneranno l’estate dell’alta Valle, con ospite principale Carmen Consoli il 28 luglio. Protagonista sarà anche il lago di Valbione, a Ponte di Legno, dove il 3 agosto, in notturna, ci sarà Davide Locatelli, pianista il cui successo ha raggiunto anche gli Stati Uniti, capace di entrare nel Guinness dei primati per aver tenuto un concerto ad altissima quota in India (Locatelli ha anche riscritto e interpretato l’inno del Milan, colonna sonora dei 122 anni del club).

Si parte con i concerti il 13 luglio a Vezza d’Oglio, con un omaggio a Lucio Dalla, interpretato dal cantautore Stefano Fucili, produttore alla fine degli anni Novanta dell’artista bolognese. La prima esibizione in Valbiolo sarà il 20, con protagonista Gio Evan e il suo tour Moksa Bar, in grado di far divertire ma anche riflettere. Il 28, come detto, ci sarà una tappa del tour mondiale «Terra ca nun senti», con i brani più iconici della cantautrice catanese Consoli.

Nuova trasferta il 10 agosto, a Vermiglio, per uno spettacolo di musica e luci ai laghetti di San Leonardo, mentre il giorno seguente si torna in Valbiolo per gli About That Night, che proporranno le hit delle star italiane più in voga e i successi intramontabili degli anni Novanta e Duemila. Si chiude il 24 con il Water music party: dalle 12 alle 17 si alterneranno Maitea, Killbilly’s e Carne band, in un pomeriggio tutto da ballare alla presenza di tre birrifici camuni.