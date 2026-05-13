Passeggero fa schiantare il bus durante lite con l’autista

Per fortuna nessuno si è fatto male. Ma, se in quel momento sul marciapiede ci fosse stata una persona, l’esito sarebbe stato decisamente diverso. Torna a far discutere l’episodio accaduto tra via Zadei e l’ospedale Civile la sera del 23 aprile scorso quando un autobus della linea 15 è finito contro uno degli alberi che costeggiano la strada perché uno dei passeggeri, durante una lite con l’autista, ha messo le mani sul volante. Il fatto è accaduto a tarda sera ed è emerso solo negli ultimi giorni.

Secondo quanto ricostruito un uomo sarebbe salito sul bus in via Calatafimi con una sigaretta accesa e alla richiesta dell’autista di spegnerla o scendere sarebbe nato un battibecco. Nel frattempo l’autobus ha proseguito il percorso e la discussione non si è placata. Nei pressi del Civile il passeggero si è avvicinato all’autista, ha messo le mani sul volante e il mezzo ha sterzato bruscamente, finendo contro un albero. Il passeggero è stato poi denunciato.