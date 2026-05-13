Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Passeggero fa schiantare il bus durante lite con l’autista

È accaduto tra via Zadei e l’ospedale Civile in città: un uomo, salito con una sigaretta accesa, avrebbe messo le mani sul volante: è stato denunciato
Il bus schiantato contro l'albero - © www.giornaledibrescia.it
Il bus schiantato contro l'albero - © www.giornaledibrescia.it

Per fortuna nessuno si è fatto male. Ma, se in quel momento sul marciapiede ci fosse stata una persona, l’esito sarebbe stato decisamente diverso. Torna a far discutere l’episodio accaduto tra via Zadei e l’ospedale Civile la sera del 23 aprile scorso quando un autobus della linea 15 è finito contro uno degli alberi che costeggiano la strada perché uno dei passeggeri, durante una lite con l’autista, ha messo le mani sul volante. Il fatto è accaduto a tarda sera ed è emerso solo negli ultimi giorni.

Secondo quanto ricostruito un uomo sarebbe salito sul bus in via Calatafimi con una sigaretta accesa e alla richiesta dell’autista di spegnerla o scendere sarebbe nato un battibecco. Nel frattempo l’autobus ha proseguito il percorso e la discussione non si è placata. Nei pressi del Civile il passeggero si è avvicinato all’autista, ha messo le mani sul volante e il mezzo ha sterzato bruscamente, finendo contro un albero. Il passeggero è stato poi denunciato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
liteautista busschiantoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...