Parasole cade sui comandi e spegne il motore: paura su un volo per Bergamo

Un’emergenza decisamente insolita ha coinvolto un volo di Malta Air decollato da Cracovia e diretto all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo. A raccontare l’episodio è «la Repubblica», che ricostruisce quanto accaduto pochi minuti dopo il decollo.

In quota

Quando l’aereo stava salendo a circa 8.000 piedi, una visiera parasole della cabina di pilotaggio si è improvvisamente staccata dal parabrezza, cadendo sui comandi. L’oggetto, stretto e allungato, avrebbe interferito con una leva di comando e, poco dopo, uno dei due motori si è spento, con il velivolo che si trovava a circa 10.000 piedi di quota.

I piloti hanno immediatamente lanciato un messaggio PAN PAN, utilizzato per segnalare una situazione anomala ma ancora sotto controllo. I piloti hanno quindi tentato di riavviare il motore, riuscendo nell’operazione e consentendo al volo di proseguire senza ulteriori conseguenze, tra il sollievo dei passeggeri.

Indagini

Un rapporto preliminare della Commissione statale polacca che indaga sugli incidenti aerei, citato, parla genericamente di un impatto «dell’oscurante parasole con la leva di avviamento del motore».

Resta però da chiarire come un simile contatto possa aver causato lo spegnimento del motore. La leva del carburante, infatti, è progettata con sistemi di sicurezza che richiedono movimenti volontari e precisi per interrompere il flusso, rendendo improbabile uno spostamento accidentale.

Le indagini dovranno ora accertare se la leva fosse difettosa o non fosse stata correttamente posizionata dopo il decollo o se un movimento involontario di uno dei piloti, nel tentativo di fermare la caduta della visiera, possa aver innescato l’avaria.