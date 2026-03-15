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﻿Cronaca

Il Papa ha salutato i cresimandi di Azzano e Capriano durante l’Angelus

La preghiera del Pontefice è stata occasione per lanciare un appello alla pace in Medio Oriente e per esprimere preoccupazione per la situazione in Libano
I ragazzi bresciani inquadrati durante l'Angelus
I ragazzi bresciani inquadrati durante l'Angelus
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Durante l’Angelus in piazza San Pietro di stamattina, domenica 15 marzo, papa Leone XIV ha rivolto un saluto speciale ai cresimandi di Capriano del Colle e Azzano Mella, presenti tra i fedeli in Vaticano per un pellegrinaggio in vista del sacramento della Confermazione.

L’appello alla pace

Durante l’Angelus, papa Leone ha lanciato un nuovo appello alla pace, con particolare riferimento al conflitto in Medio Oriente. «A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e uomini di buona volontà mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo», ha detto.

Nel suo intervento Leone XIV ha sottolineato la necessità di una fede capace di guardare alle difficoltà del presente e di promuovere impegno e responsabilità. «Oggi, a fronte delle tante domande del cuore umano e delle drammatiche situazioni di ingiustizia, di violenza e di sofferenza che segnano il nostro tempo, c’è bisogno di una fede sveglia, attenta e profetica, che apra gli occhi sulle oscurità del mondo e vi porti la luce del Vangelo attraverso un impegno di pace, di giustizia e di solidarietà».

Il Papa ha inoltre espresso vicinanza alle vittime degli attacchi che hanno colpito scuole, ospedali e centri abitati e ha manifestato preoccupazione per la situazione in Libano, auspicando «cammini di dialogo che possano sostenere le autorità del paese nell’implementare soluzioni durature alla grave situazione in corso per il bene comune di tutti i libanesi».

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