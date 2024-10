Paolo VI, il santo che ispira papa Francesco

Il 18 ottobre 2014 proclamato beato da Bergoglio. Vian, direttore emerito de L’Osservatore Romano: «Moderno senza il mito della modernità»

Paolo VI è un papa dimenticato. Certamente per la distanza cronologica e per l’incomprensione sofferta durante i quindici anni del suo pontificato, difficili ma decisivi per la storia della Chiesa, ma anche per un altro motivo. La storia A spiegarlo è lo storico Giovanni Maria Vian, direttore emerito dell’Osservatore Romano, che ha guidato per undici anni: questa «eclissi» è stata provocata dal «confronto tra Paolo VI, il predecessore Angelo Roncalli e il secondo successore di Montini, il polacc