«Palestina Libera», il presidio degli studenti universitari bresciani

Anche gli studenti universitari bresciani si mobilitano per lo stop alla guerra israelo-palestinese. Palestina Libera è lo slogan che unirà gli studenti nel presidio di domani, mercoledì 13 marzo. L’incontro, fissato alle 12.30, si terrà alla sede ISU dell’Università degli Studi di Brescia, in viale Europa. Si tratta di un’iniziativa promossa da tre associazioni studentesche bresciane: il Segretariato Italiano Studenti in Medicina, Studenti Per Brescia e Glabradio, web-radio dell’Università degli Studi di Brescia. Previste circa cinquanta persone tra alunni, docenti e attivisti.

«Abbiamo scelto l’università perché è un luogo che rappresenta a pieno gli studenti e le loro idee. Vogliamo fare una mobilitazione in solidarietà non solo con il popolo di Gaza ma anche con tutti gli studenti palestinesi che ogni giorno vengono uccisi - spiega Mariam Ahmed, universitaria bresciana e una delle partecipanti del presidio -. La nostra è una richiesta di cessate il fuoco».

Previsti momenti di confronto e dibattito da parte di attivisti e studenti: lo scopo è sensibilizzare e informare i presenti sulla questione palestinese.

Un’iniziativa, dunque, che parte dagli studenti e si rivolge agli studenti: «Il progetto nasce su proposta delle associazioni studentesche bresciane, spinte da un’esigenza di parlare di Palestina in ambito universitario - spiega Mariam -. E si rivolge a tutti i nostri compagni universitari, e non, per manifestare in solidarietà degli studenti di Gaza».

Per maggiori informazioni, visitare la pagina Instagram di riferimento: https://www.instagram.com/studentiperbrescia/?igsh=MWtnZTJnZTcwa3pvaQ==.