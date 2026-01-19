Otto neonati in 24 ore: a Matera piccolo boom di gioia

Un piccolo boom di gioia per la comunità materana: tra il 15 e il 16 gennaio, in appena 24 ore, ben otto neonati - un numero nettamente superiore alla media e non usuale per una regione, la Basilicata, che fa i conti con il fenomeno dello spopolamento - sono venuti al mondo all'ospedale «Madonna delle Grazie» di Matera (città di circa 60 mila abitanti).

La notizia è stata diffusa dalla pagina informativa dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, che promuove i servizi e le attività assistenziali dell'ospedale, garantendo assistenza completa alle mamme e ai neonati, dalla gravidanza al post-parto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Matera (Asm), Maurizio Friolo. «Una giornata davvero speciale per la nostra comunità: otto nuove vite che arrivano a portare speranza e futuro - spiega all'Ansa il direttore generale -. È motivo di grande orgoglio per l'Asm e per tutto il personale sanitario, che ogni giorno lavora con dedizione, professionalità e passione. Il loro impegno assicura alle famiglie un supporto costante in uno dei momenti più importanti della vita. Ai genitori e ai piccoli arrivati rivolgo i nostri più sinceri auguri»