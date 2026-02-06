Gli orsetti di peluche si trasformano in fondi per i piccoli pazienti del Civile

Franciacorta Designer Village non è solo shopping: durante il periodo delle Feste natalizie il centro ha ospitato e affiancato l’associazione di volontariato La Meri-The Little Sweet Meri di Brescia, che vendendo orsetti di peluche ha raccolto fondi a favore del reparto di Anestesia e rianimazione pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.

Un gesto d’amore e vicinanza declinato verso i tanti coraggiosi bambini che devono affrontare un periodo di grande fragilità per loro e per le loro famiglie.

«Sapere che i fondi raccolti con la charity di Franciacorta Designer Village saranno utilizzati per dotare la realizzazione di tre nuovi posti letto per i piccoli degenti ci riempie d’orgoglio» afferma il direttore Domenico Casagrande. «Per la prima volta abbiamo voluto coinvolgere i clienti, che ringraziamo, in una raccolta fondi diretta e la magia delle feste ha saputo trasformarsi in un gesto di solidarietà concreta».

Ai ringraziamenti si è unita anche Chiara Cavalli, presidente dell’associazione: «Un grazie a tutte le numerose famiglie che hanno sostenuto in maniera così significativa la raccolta fondi. È un risultato davvero importante».