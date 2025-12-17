Giornale di Brescia
Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini: la conferma in Cassazione

«È la definitiva affermazione del principio che un ministro dell'Interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più», ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato
Il vicepremier Matteo Salvini - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. 

«Un applauso per l'assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall'accusa infondata di sequestro di persona e dalla definitiva affermazione del principio che un ministro dell'Interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più. Esprimiamo la nostra solidarietà e gioia al vicepremier», ha poi detto la premier Giorgia Meloni al Senato, aprendo il suo intervento in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

