Omicidio di Nuvolento, dopo la condanna scrive al GdB: «L’ergastolo è una sconfitta»

La Redazione Web

Il testo inviato da Raffaella Ragnoli, detenuta in carcere per l’omicidio del marito alla sezione «lettere al Direttore»

6 ' di lettura

Omicidio di Nuvolento, Raffaella Ragnoli davanti alla Corte d'Assise

Ergastolo. Parola che per l’ultima volta nel 2024 è risuonata in un’aula di tribunale a Brescia lo scorso 9 dicembre. Quando la Corte d’Assise presieduta da Roberto Spanó ha condannato al fine pena mai Raffaella Ragnoli, la donna che a gennaio del 2023 uccise in casa il marito Romano Fagoni, accoltellato sotto gli occhi del figlio minorenne. «Ero sicura che avrebbe ammazzato il ragazzo perché mio marito gli aveva puntato un coltello» dirà la donna confessando immediatamente l’omicidio. Non ha ma